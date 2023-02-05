Украинская теннисистка уступила в финале престижного турнира в Таиланде 5 февраля, 14:41 Цуренко проиграла в двух сетах (Фото:Thailand Open via Instagram)

Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла представительнице Китая Линь Чжу в финальном матче турнира WTA 250 в Хуахине (Таиланд).

Цуренко уступила Чжу в двух сетах, длившихся час и 46 минут.

Украинка вела в первом сете 3:2, но вторая половина партии была за китаянкой – 6:4.

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Во втором сете, как и в первом, Чжу выиграла четыре чужих подачи, тогда как Цуренко - три, и закрыла матч - 6:4.

Видео дня

Леся Цуренко (Украина) — Линь Чжу (Китай) 0:2 (4:6, 4:6)

Цуренко вышла в финал турнира в Таиланде, обыграв в полуфинале канадку Бьянку Андрееску.

В четвертьфинале Цуренко победила немку Татьяну Марию, а перед этим выбила из турнира россиянку Анну Калинскую.

