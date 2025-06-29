«Воскресенье — ленивый день». Украинская теннисистка попозировала в оригинальном купальнике на пляже в Италии — фото

29 июня, 19:55
Леся Цуренко (Фото: instagram.com/lesiatsurenko)

Леся Цуренко (Фото: instagram.com/lesiatsurenko)

Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась с фанатами новыми фото в Instagram.

Цуренко наслаждается солнечной погодой в Италии, где она отдыхает на лигурийском побережье.

«Это дало мне новое дыхание». Свитолина рассказала, как провела отпуск перед Уимблдоном-2025

На снимках спортсменка позирует в белом лифе, черных плавках и розовой панамке.

«Воскресенье — ленивый день», — подписала публикацию Леся.

«Красавица», «Хорошая», «Украинская красота», — отреагировали в комментариях.

Ранее сообщалось, что Цуренко перенесла операцию на руке.

