Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась с фанатами новыми фото в Instagram.

Цуренко наслаждается солнечной погодой в Италии, где она отдыхает на лигурийском побережье.

На снимках спортсменка позирует в белом лифе, черных плавках и розовой панамке.

«Воскресенье — ленивый день», — подписала публикацию Леся.

«Красавица», «Хорошая», «Украинская красота», — отреагировали в комментариях.

Фото: Леся Цуренко/Instagram

Ранее сообщалось, что Цуренко перенесла операцию на руке.