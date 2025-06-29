«Воскресенье — ленивый день». Украинская теннисистка попозировала в оригинальном купальнике на пляже в Италии — фото
Леся Цуренко (Фото: instagram.com/lesiatsurenko)
Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась с фанатами новыми фото в Instagram.
Цуренко наслаждается солнечной погодой в Италии, где она отдыхает на лигурийском побережье.
На снимках спортсменка позирует в белом лифе, черных плавках и розовой панамке.
«Воскресенье — ленивый день», — подписала публикацию Леся.
«Красавица», «Хорошая», «Украинская красота», — отреагировали в комментариях.
Ранее сообщалось, что Цуренко перенесла операцию на руке.