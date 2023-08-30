«Они отворачивают от меня голову». Украинскую спортсменку раздражает участие россиян в престижных теннисных турнирах 30 августа, 09:37 Леся Цуренко (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала то, что представители страны-агрессора соревнуются за самые высокие теннисные награды.

По словам Цуренко, россияне отворачиваются от нее, когда она проходит мимо. Спортсменка добавила, что этих людей для нее больше не существует.

«Это меня очень напрягает. Ты идешь, а люди просто отворачивают от тебя голову. Для меня все эти люди больше не существуют.

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Вы смотрите на окружение этих людей, которые никогда вам ничего по этому поводу не говорили, и удивляетесь. Возможно, они думают так же. Возможно, они поддерживают. Следует считать, что да", — сказала Цуренко, передает New York Times.

Сообщалось, что российская теннисистка Татьяна Прозорова, которая открыто поддерживает войну в Украине, сыграла на US Open.

А недавно Марта Костюк попросила россиянку выиграть теннисный турнир.