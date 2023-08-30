«Они отворачивают от меня голову». Украинскую спортсменку раздражает участие россиян в престижных теннисных турнирах

30 августа, 09:37
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Леся Цуренко (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Леся Цуренко (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала то, что представители страны-агрессора соревнуются за самые высокие теннисные награды.

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По словам Цуренко, россияне отворачиваются от нее, когда она проходит мимо. Спортсменка добавила, что этих людей для нее больше не существует.

«Это меня очень напрягает. Ты идешь, а люди просто отворачивают от тебя голову. Для меня все эти люди больше не существуют.

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Вы смотрите на окружение этих людей, которые никогда вам ничего по этому поводу не говорили, и удивляетесь. Возможно, они думают так же. Возможно, они поддерживают. Следует считать, что да", — сказала Цуренко, передает New York Times.

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Сообщалось, что российская теннисистка Татьяна Прозорова, которая открыто поддерживает войну в Украине, сыграла на US Open.

А недавно Марта Костюк попросила россиянку выиграть теннисный турнир.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Теннис Леся Цуренко

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