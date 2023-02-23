Украинская теннисистка не пожала руку россиянке после выхода в полуфинал турнира в Дубае — видео

23 февраля, 19:20
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Людмила Киченок близка к победе на турнире (Фото:Людмила Киченок via Instagram)

Людмила Киченок близка к победе на турнире (Фото:Людмила Киченок via Instagram)

Украинка Людмила Киченок в дуэте с латышкой Еленой Остапенко вышла в полуфинал парного теннисного турнира в Дубае.

В четвертьфинале Киченок и Остапенко в трех сетах победили российско-китайскую пару Вера Звонарева/Ян Чжаосюань.

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После поединка теннисистки подошли к сетке для традиционного рукопожатия. Киченок пожала руку Чжаосюань, а вот россиянку проигнорировала.

Видео дня

В полуфинале Киченок и Остапенко сыграют против российского дуэта Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова.

Ранее первая ракетка Украины Ангелина Калинина после победы над россиянкой Вероникой Кудерметовой на турнире WTA 1000 в Дубае отказалась пожать ей руку.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис ОАЭ Дубай

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