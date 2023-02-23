Украинская теннисистка не пожала руку россиянке после выхода в полуфинал турнира в Дубае — видео
Людмила Киченок близка к победе на турнире (Фото:Людмила Киченок via Instagram)
Украинка Людмила Киченок в дуэте с латышкой Еленой Остапенко вышла в полуфинал парного теннисного турнира в Дубае.
В четвертьфинале Киченок и Остапенко в трех сетах победили российско-китайскую пару Вера Звонарева/Ян Чжаосюань.
После поединка теннисистки подошли к сетке для традиционного рукопожатия. Киченок пожала руку Чжаосюань, а вот россиянку проигнорировала.
В полуфинале Киченок и Остапенко сыграют против российского дуэта Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова.
Ранее первая ракетка Украины Ангелина Калинина после победы над россиянкой Вероникой Кудерметовой на турнире WTA 1000 в Дубае отказалась пожать ей руку.