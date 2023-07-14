Стал известен гонорар Киченок за триумф на Уимблдоне
Киченок и Павич (Фото:REUTERS/Toby Melville)
Украинка Людмила Киченок в паре с Мате Павичем стали победителями Уимблдона в миксе.
Людмила является третьей украинской теннисисткой, которая выиграла трофей на турнире Большого шлема. Киченок также первая из украинок, кто взял кубок на травяном мейджоре.
За победу в миксе Киченок получила 64 тысячи фунтов — три миллиона гривен.
Отметим, что это намного меньше, чем заработала Свитолина, которая вылетела в полуфинале Уимблдона. Элина получила 600 тысяч фунтов — 28 млн гривен.
Ранее Киченок трогательно прокомментировала исторический для Украины триумф на Уимблдоне.