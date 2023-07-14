Стал известен гонорар Киченок за триумф на Уимблдоне

14 июля, 23:20
Поделиться:
Киченок и Павич (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Киченок и Павич (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Украинка Людмила Киченок в паре с Мате Павичем стали победителями Уимблдона в миксе.

Читайте также:
«Невероятно, что они были со мной». Свитолина не сдержала слез после вопроса об Украине — видео

Людмила является третьей украинской теннисисткой, которая выиграла трофей на турнире Большого шлема. Киченок также первая из украинок, кто взял кубок на травяном мейджоре.

Видео дня

За победу в миксе Киченок получила 64 тысячи фунтов — три миллиона гривен.

Отметим, что это намного меньше, чем заработала Свитолина, которая вылетела в полуфинале Уимблдона. Элина получила 600 тысяч фунтов — 28 млн гривен.

Читайте также:
«Они делают нереальные вещи». Свитолина выразила благодарность украинским военным перед полуфиналом Уимблдона

Ранее Киченок трогательно прокомментировала исторический для Украины триумф на Уимблдоне.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Теннис

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X