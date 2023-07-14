Стал известен гонорар Киченок за триумф на Уимблдоне 14 июля, 23:20 Киченок и Павич (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Украинка Людмила Киченок в паре с Мате Павичем стали победителями Уимблдона в миксе.

Людмила является третьей украинской теннисисткой, которая выиграла трофей на турнире Большого шлема. Киченок также первая из украинок, кто взял кубок на травяном мейджоре.

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За победу в миксе Киченок получила 64 тысячи фунтов — три миллиона гривен.

Отметим, что это намного меньше, чем заработала Свитолина, которая вылетела в полуфинале Уимблдона. Элина получила 600 тысяч фунтов — 28 млн гривен.

Ранее Киченок трогательно прокомментировала исторический для Украины триумф на Уимблдоне.