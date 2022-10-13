Украинская теннисистка пробилась на Итоговый турнир в США

13 октября, 22:56
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Людмила Киченок сыграет в паре с Еленой Остапенко (Фото:Людмила Киченок via Instagram)

Людмила Киченок сыграет в паре с Еленой Остапенко (Фото:Людмила Киченок via Instagram)

Украинская теннисистка Людмила Киченок выступит на парном Итоговом турнире WTA Finals, который в этом году состоится в США.

На турнире Киченок сыграет в паре с латышкой Еленой Остапенко, с которой она в этом сезоне побеждала на турнирах в Бирмингеме и Цинциннате, сообщает официальный сайт WTA.

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Людмила занимает десятое место парного рейтинга WTA, тогда как Елена расположилась на седьмой позиции.

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Примечательно, что Людмила станет первой украинкой, которая сыграет на Итоговом турнире в паре.

В одиночном разряде на Итоговом турнире ранее выступала экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Парный Итоговый турнир состоится с 31 октября по 7 ноября в Форт-Ворте (США).

Ранее сообщалось, что Людмила в паре со своей сестрой Надеждой выиграли турнир WTA 250 в Таллине (Эстония).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис WTA

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