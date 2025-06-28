Украинская теннисистка драматично проиграла в финале парного разряда на турнире в Германии — видео

28 июня, 14:25
Людмила Киченок проиграла в финале турнире в Германии (Фото: instagram.com/lyuda_kichenok)

Людмила Киченок вместе с австралийкой Эллен Перес не смогли стать победительницами парного разряда на турнире серии WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге.

В финале соревнования они уступили Го Ханьюй из Китая и нейтральной теннисистке с российским паспортом Александре Пановой.

Победитель противостояния определился на супертай-брейке, где успешнее себя проявили соперницы украино-австралийской пары.

Бад-Гомбург, Германия
Парный разряд
Финал

Людмила Киченок/Эллен Перес (Украина/Австралия) — Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/-) — 6:4, 6:7(4), 5:10

Матч продлился 1 час 48 минут. Киченок и Перес за игру три раза подали навылет, совершили одну двойную ошибку и два брейка. На счету их соперниц два эйса, две ошибки на подаче и один брейк.

Отметим, что Киченок провела свой 24 финал в парном разряде на уровне WTA. Украинка завоевала 11 титулов.

Ранее сообщалось, что украинские теннисистки получили соперниц в первом круге Уимблдона, который начнется 30 июня.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Теннис Людмила Киченок

