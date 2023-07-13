Первая победа в истории. Украинская теннисистка стала чемпионкой Уимблдона — видео 13 июля, 22:30 Киченок и Павич (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Украинская теннисистка Людмила Киченок стала победительницей смешанного разряда на Уимблдоне.

В финальном противостоянии украинка в паре с хорватом Мате Павичем играли против Йорана Флигена (Бельгия) и Ифань Сюй (Китай).

В первом сете дуэт с участием Людмилы сумел выиграть подачу соперников, что позволило победно завершить сет — 6:4.

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Игра во втором сете выдалась максимально близкой. Команды показали конкурентное противостояние, но все-таки Флигену и Сюй удалось выиграть его — 7:6.

В третьем решающем сете Киченок и Павич заставили соперников ошибиться и выиграли поединок — 6:3.

Людмила Киченок с Мате Павичем стали чемпионами Уимблдона смешанного разряда.

Уимблдон

Смешанный разряд

Финал

Людмила Киченок/Мате Павич (Украина/Хорватия) — Йоран Флиген (Бельгия) и Ифань Сюй (Китай) — 6:4, 6:7 (9), 6:3

Матч продолжался 2 часа 10 минут. За это время дуэт украинки и хорвата сделал девять подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-поинта из четырех.

Отметим, что Людмила Киченок впервые выиграла трофей на турнире в миксте. Ранее она побеждала лишь в парных разрядах — 11 титулов.

Кроме того, это первая победа представителя Украины на Уимблдоне.

Ранее сообщалось, что Свитолина в драматичном матче проиграла в полуфинале Уимблдона.