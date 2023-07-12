Будет бороться за трофей. Украинская теннисистка вышла в финал Уимблдона 12 июля, 19:25 Людмила Киченок (Фото:instagram.com/lyuda_kichenok)

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в финал Уимблдона в смешанном парном разряде.

В ½ финала украинка в паре с хорватом Мате Павичем противостояли британскому дуэту Джонни О’Мара/Оливия Николлз.

Первый сет закончился напряженной победой Киченок и ее напарника на тай-брейке. Во втором сете успешнее себя проявили представители Великобритании.

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В третьем сете Киченок и Павич сумели забрать подачу соперников, благодаря чему и вырвали победу.

Уимблдон

Смешанный парный разряд

Полуфинал

Л.Киченок/М.Павич (Украина/Хорватия) — Джонни О’Мара/Оливия Николлз (Великобритания) — 7:6(6), 4:6, 6:3

Матч продолжался 1 час 57 минут. За это время Киченок и Павич сделали 12 подач навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-поинта из шести.

На счету соперников четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-поинта из семи.

Примечательно, что Людмила Киченок впервые в карьере вышла в финал на турнире Большого шлема в смешанном парном разряде.

В финальном матче соревнования дуэт с участием украинки будет противостоять Йорану Флигену (Бельгия) и Ифань Сюй (Китай). Поединок пройдет 13 июля.

Ранее сообщалось, что Свитолина сенсационно выбила первую ракетку мира с Уимблдона и вышла в полуфинал.