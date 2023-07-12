Еще одна украинская теннисистка дошла до полуфинала Уимблдона
Людмила Киченок приближается к титулу (Фото:Людмила Киченок via Instagram)
Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в полуфинал Уимблдоне в смешанном парном разряде.
В четвертьфинале Киченок в паре с хорватом Мате Павичем в двух сетах обыграли француза Николя Маю и Анну Данилину из Казахстана — 3:6, 4:6.
За путевку в финал Киченок и Павич будут соревноваться с британским дуэтом Джонни О’Мара / Оливия Николлз.
Следует отметить, что Людмила Киченок впервые в карьере вышла в полуфинал на турнире Большого шлема в смешанном парном разряде.
Мате Павич (Хорватия) / Людмила Киченок (Украина) — Николя Маю (Франция) / Анна Данилина (Казахстан) — 3:6, 4:6
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона, обыграв первую ракетку мира польку Игу Свентек.