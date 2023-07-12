Еще одна украинская теннисистка дошла до полуфинала Уимблдона 12 июля, 10:04 Людмила Киченок приближается к титулу (Фото:Людмила Киченок via Instagram)

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в полуфинал Уимблдоне в смешанном парном разряде.

В четвертьфинале Киченок в паре с хорватом Мате Павичем в двух сетах обыграли француза Николя Маю и Анну Данилину из Казахстана — 3:6, 4:6.

За путевку в финал Киченок и Павич будут соревноваться с британским дуэтом Джонни О’Мара / Оливия Николлз.

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Следует отметить, что Людмила Киченок впервые в карьере вышла в полуфинал на турнире Большого шлема в смешанном парном разряде.

Мате Павич (Хорватия) / Людмила Киченок (Украина) — Николя Маю (Франция) / Анна Данилина (Казахстан) — 3:6, 4:6

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона, обыграв первую ракетку мира польку Игу Свентек.