Украинский теннисист победил россиянина и отказался пожать ему руку — видео

26 июля, 17:14
Марченко занимает 306-ое место в рейтинге ATP (Фото:Илья Марченко via Instagram)

Марченко занимает 306-ое место в рейтинге ATP (Фото:Илья Марченко via Instagram)

Украинский теннисист Илья Марченко победил россиянина Андрея Кузнецова в матче первого круга турнира в испанской Сеговии.

Уроженец Днепропетровской области обыграл соперника из РФ в трех сетах — 6:7, 6:1, 6:3. Поединок длился 2 часа и 15 минут.

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Интересно, что по завершению матча Илья отказался жать руку российскому теннисисту — он поблагодарил за работу судью и, не дожидаясь представителя РФ, отправился за своими вещами на корте.

Видео дня

Марченко занимает 306-ое место в рейтинге ATP. Кузнецов располагается на 300-ой позиции.

В 1/8 финала турнира в Сеговии украинец встретится с Бенджамином Локом (418-ое место в рейтинге ATP) из Зимбабве.

Ранее украинская теннисистка Леся Цуренко победила россиянку Камиллу Рахимову в 1/8 финала турнира WTA 250 в Будапеште и вышла в четвертьфинал.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Теннис Видео Илья Марченко

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