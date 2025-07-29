«Знали, что мы учились во Львове». Украинская теннисистка сбежала из Крыма через территорию России

Спортсменка из Евпатории Марина Колб рассказала об одном из самых страшных дней в своей жизни.

После аннексии Крыма в 2014 году Марина вместе с сестрой Надеждой переехали во Львов. Домой девушки наведывались только на каникулы, однако пандемия коронавируса заставила их временно вернуться в Евпаторию.

В родном городе сестры оставались до начала полномасштабного вторжения. В марте 2022 года семья Колб покинула полуостров, выехав через территорию России.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко теннисистка рассказала, как сотрудники ФСБ задержали ее маму и повели на допрос, а также о том, как к их семье относились на российской границе.

Марина Колб живет в Риге / Фото: instagram.com/kolbmaryna

— Вы уехали из Крыма в марте 2022 года. Вашу маму тогда допрашивала ФСБ. Как вы пережили эту дорогу?

Это был один из самых страшных дней в жизни. Мы выезжали через территорию врага. Везли украинские флаги, в телефонах была вся наша позиция, переписка, фото.

Маму задержали на границе, допрашивали больше часа. Мы ждали — не знали, что думать. Когда она вышла, сказала делать вид, что мы не вместе. Начали срочно удалять все из телефонов.

Когда наконец пересекли границу и ступили на территорию Латвии — это была глубокая ночь. Мы не знали, куда идти, где ночевать. Но чувствовали одно: мы свободны. И это ощущение — одно из самых сильных в жизни.

— Как относились к вам на российской границе?

ФСБ знала о нас буквально все: что мы учились во Львове, что наш брат там живет, где были во время Майдана, кто из семьи за кого голосовал. Это было страшно.

Понимать, что вся твоя история, все твои взгляды — им доступны. Что мы все это время жили под колпаком. И что они могли в любой момент использовать это против нас.

Сейчас сестры Колб живут в Риге (Латвия), продолжают заниматься теннисом. Интересно, что Марина параллельно также стримит игры на Twitch.

