«Лучше вместе идти к победам». Крымская теннисистка рассказала о матчах против родной сестры

Украинская теннисистка Марина Колб рассказала о противостоянии со своей сестрой Надеждой на профессиональном уровне.

Обычно сестры Колб выступают в паре, однако было пять случаев, когда они встречались друг против друга в одиночном разряде — и каждый раз победу одерживала Надежда.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко Марина объяснила, почему психологически тяжело играть против родной сестры, возникали ли обиды после поражений, и за кого в таких матчах болели их братья.

— У вас было пять матчей против сестры. Расскажите, какими для вас были эти встречи на корте?

Играть против сестры — всегда самое сложное. Мы с Надеждой мечтаем, чтобы нам не приходилось встречаться друг с другом в сетке, потому что лучше вместе идти к победам. А когда играем друг против друга — победительница только одна. С психологической стороны это очень тяжело.

Мне было немного легче, потому что я моложе и не нуждаюсь в том, чтобы что-то доказывать. А вот Надя — старшая, и на нее давит ожидание выигрывать. Однако матчи с ней — это всегда особые эмоции. Я могла играть свободно, без давления, просто для удовольствия.

Бывали очень ровные поединки. И когда я начинала выигрывать, в голове появлялись противоречивые мысли — я видела, как Надя нервничает, расстраивается, и начинала бояться: «А что будет, если я выиграю?». Это сбивало с ритма, и я уже не так хотела победить. Играть против сестры — настоящее испытание. Но Надя заслуженно побеждала каждый раз: она более амбициозная, больше стремится к победе.

— Были ли конфликты из-за того, что Надя выигрывала, а вы хотели победить?

Нет, конфликтов не было. Скорее были обиды на сетку или жеребьевку — не хотелось играть именно с Надеждой. Но на сестру я никогда не обижалась.

— А за кого больше болели братья?

Они никогда прямо не говорили. Просто смеялись. Возможно, где-то в глубине души хотели, чтобы я хоть раз победила на профессиональном уровне, но точно не знаю.

Последний матч между сестрами Колб состоялся в 2023 году на турнире в Испании. Ранее они встречались на корте в 2013, 2016, 2017 и 2022 годах.

Напомним, что после аннексии Крыма в 2014 году Марина вместе с сестрой Надеждой переехали во Львов. Домой девушки наведывались только на каникулы, однако пандемия коронавируса заставила их временно вернуться в Евпаторию. Семья Колб покинула дом в марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

