Стримерка игр на Twitch и украинская теннисистка Марина Колб вспомнила тревожную атмосферу в Крыму накануне полномасштабного вторжения России в Украину.

После аннексии полуострова в 2014 году Марина вместе с сестрой Надеждой переехала во Львов. В родную Евпаторию девушки наведывались только на каникулы, однако во время пандемии коронавируса временно вернулись домой.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко спортсменка рассказала, что незадолго до войны РФ против Украины в Крым начали завозить военную технику, на пляжах что-то разгружали, а в небе регулярно появлялись истребители.

Марину Колб шокировала война России против Украины / Фото: instagram.com/kolbmaryna

«Чтобы это произошло так, в полном масштабе — чтобы начали бомбить все города — нет, такого я не ожидала. Я думала, что, если что-то и начнется, то где-то с востока: из Донецка, Луганска, возможно, Херсонщины через Крым.

Но атмосфера была тревожная. Над Крымом летали истребители, технику везли через Крымский мост, на пляжах что-то разгружали — даже закрывали территории. Было ощущение, что что-то готовится. Но чтобы так — в один момент по всей стране — это был шок", — сказала Колб.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения семья Колб покинула полуостров и выехала в Латвию через территорию РФ.

