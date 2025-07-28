«Кому этот Крым нужен?». Спортсменка из Евпатории рассказала, чем поразила львовян после аннексии полуострова

Марина Колб в Германии во время Евро-2024 во время Евро-2024 (Фото: instagram.com/kolbmaryna)

Украинская теннисистка Марина Колб рассказала о переезде из Евпатории во Львов в 2014 году.

Марина родилась в Евпатории, где и начала заниматься теннисом. В 16 лет она волонтерила во время Революции Достоинства, а затем — участвовала в проукраинских митингах в Симферополе.

После аннексии полуострова Марина вместе с сестрой Надеждой вынужденно переехали во Львов. В Крым девушки возвращались только на каникулы.

Марина и Надежда Колб возле памятника Тарасу Шевченко в Евпатории / Фото: https://www.instagram.com/nadiiakolb

— После аннексии Крыма вы с сестрой переехали во Львов. Какой была новая жизнь в новом городе?

Это было интересно и, в то же время, очень самостоятельно. Мы уже отошли от родительской опеки. Мне, пожалуй, было немного легче, потому что Надежда старшая — она брала на себя большинство бытовых и финансовых вопросов, все держала под контролем.

Львов — невероятный город: активный, культурный, живой. Особенно круто было общаться на украинском. Нас часто спрашивали, откуда мы. И когда мы отвечали, что из Крыма — не верили. Удивлялись, как мы так хорошо говорим на украинском. Некоторые даже в шутку говорили, что лучше, чем сами львовяне. Это было очень приятно. Люди не ожидали, что из Крыма могут приехать настолько проукраинские девушки.

— А как местные относились к вам?

В общем — с поддержкой. Люди интересовались, как у нас дела, сочувствовали, помогали.

Но бывали и единичные случаи, когда кто-то мог бросить что-то типа: «Понаехали» или: «Кому этот Крым нужен?». Это были единичные эпизоды — в основном от невежественных или грубых людей. В общем же все было хорошо, доброжелательно.

— Есть любимое место во Львове?

Первое, что приходит на ум, — Высокий замок. Да, это банально, потому что туда идут все туристы. Но место действительно волшебное: поднимаешься — и перед тобой весь Львов, как на ладони. Там всегда особая атмосфера.

После начала полномасштабного вторжения семья Колб была вынуждена покинуть полуостров и выехала в Латвию. Напомним, Марина продолжает заниматься теннисом и параллельно стримит игры на Twitch.

