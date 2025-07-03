«Часть была пророссийской». В школе крымской спортсменки учителя агитировали детей за Януковича

Марина занимается теннисом с пяти лет. Впоследствии начала выступать в паре с сестрой, и как-то девушек не выпустили на турнир в Беларусь. После аннексии Крыма спортсменки покинули полуостров и переехали во Львов. В 2018 году сестры приостановили карьеру — тогда Колб-младшая начала стримить игры на Twitch.

Реклама

Во время пандемии коронавируса девушки вернулись в Евпаторию, но с началом полномасштабной войны России против Украины выехали вместе с семьей в Латвию, где возобновили выступления на корте.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко Марина Колб вспомнила, как училась в школе, часто ли пропускала уроки, а также рассказала о случаях агитации учителей за Виктора Януковича во время президентских выборов в 2004 году.

— Как вы совмещали учебу со спортом?

Училась я хорошо. Последний класс закончила с высокими оценками, хотя не на золотую медаль — из-за баллов еще с девятого класса, которые шли в зачет.

Мне даже нравилось учиться. Особенно точные науки — математика, химия. Возможно, потому, что у нас с детства был жесткий режим, дисциплина. Родители всегда подчеркивали: «Спорт — это не все. Получишь травму — что тогда?». Поэтому мы не ставили все на спорт. У нас было четкое расписание: школа, тренировки, домашние задания. Поэтому на развлечения времени почти не оставалось.

— А с уроков сбегали?

Да, конечно. Было такое. И прятались дома. Помню, однажды Надя с подружкой сбежали с уроков и пришли домой. Я была маленькая, а они — в первой смене. Сидели в комнате, спрятались под столом, потому что папа вдруг неожиданно вернулся домой. Ходил мимо них, ничего не заметил — тогда это казалось очень смешным. Я тоже прогуливала, иногда говорила в школе, что у меня тренировка или соревнования — а на самом деле нет. Но нас в школе уважали, потому что мы показывали результаты, о нас даже в газетах писали. Поэтому учителя закрывали глаза на пропуски — думали, мы на корте.

— У вас были в школе пророссийские учителя?

Да, были. Но были и проукраинские. Обучение в Крыму велось на русском, но учительница истории Украины преподавала на украинском — и это было очень круто. Во время выборов Янукович — Ющенко в школе чувствовалась агитация за Януковича: раздавали детям зонтики, ручки, что-то с символикой. Часть учителей явно поддерживала пророссийскую сторону. Были и те, кто после аннексии уволился или переехал в Киев или другие города Украины.

Отметим, что Надежда Колб рассказала, что в детстве осталась без тренера из-за ее поддержки беглого президента.

В 2010 году Виктор Янукович стал президентом Украины, а во время Революции Достоинства в феврале 2014 года, при поддержке российских спецслужб, сбежал из страны.

Ранее мы писали, что крымская теннисистка обманывала родителей из-за суровых тренировок в детстве.