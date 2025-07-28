«Говорили, что мы сами себя бомбим». Спортсменке из Крыма противно от знакомых, которые предали Украину

После аннексии полуострова в 2014 году Марина вместе с сестрой Надеждой переехала во Львов. В родную Евпаторию девушки наведывались только на каникулы, однако во время пандемии коронавируса временно вернулись домой.

С началом большой войны семья Колб покинула полуостров и выехала в Латвию через территорию России.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко Марина призналась, что ей до сих пор страшно вспоминать первые дни полномасштабного вторжения. Она чувствовала замкнутость на полуострове и не понимала, как может помочь Украине в тот момент.

Также спортсменка рассказала о шоке и отвращении к сообщениям от знакомых из Крыма, которые перешли на сторону РФ.

Марина Колб рассказала, как ее семья начала планировать побег из Крыма / Фото: instagram.com/kolbmaryna

— Каким для вас был день 24 февраля 2022 года?

Было ужасно. Мы не спали всю ночь, писали везде — в Instagram, в Discord, где было мое геймерское сообщество. Распространяли правду, пытались достучаться до тех, кто молчал.

В Крыму не было взрывов, но в небе постоянно летали самолеты — это создавало гнетущую атмосферу. Смотреть новости из Украины было невыносимо. И в то же время было ощущение замкнутости — что ты здесь, в Крыму, и не знаешь, что делать, как помочь. Страшно вспоминать те первые дни.

— Получали ли вы угрозы?

Да, лично писали некоторые «знакомые» из Крыма. Те, кто раньше молчал, вдруг начали присылать отвратительные сообщения: мол, «это Украина сама себя бомбит», «все выдумано» и подобное.

Это было очень неприятно — особенно, когда знаешь, что эти люди жили рядом, а сейчас повторяют российскую пропаганду.

— В то время многие надеялись на быструю победу.

Мы также очень верили. Мы представляли, как украинские военные заходят в Крым, как мы их встречаем. Даже думали, чем их накормить, где поселить. Но когда стало понятно, что это надолго — тогда уже начали планировать, как выбраться из Крыма.

