«Внушали, что здесь теперь Россия». Спортсменка из Евпатории рассказала, чего избегала во время жизни в аннексированном Крыму

Вместе с сестрой Надеждой Марина переехала во Львов после так называемого «референдума» в марте 2014-го. Когда Колб-младшая забрала документы из университета в Симферополе, чувствовалось напряжение и неприязнь.

Реклама

Во время пандемии COVID-19 теннисистки вернулись в родную Евпаторию. Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину они во второй раз покинули дом — и переехали в Латвию.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко Марина Колб рассказала, что сознательно игнорировала в Крыму во время оккупации, как изменился уровень жизни на полуострове и почему им приходилось отдыхать на море отдельно от всех.

Надежда и Марина Колб / Фото: https://www.instagram.com/nadiiakolb

— Когда вы еще учились во Львове и приезжали домой в Крым на каникулы — как к вам относились в родном городе?

Мы старались держаться в стороне от пророссийских компаний, событий, в общем — всей среды. У нас был, условно говоря, свой «украинский мир». Семья у нас большая, а возле наших кортов тренировались люди, которые также не поддерживали Россию. Мы сознательно избегали контактов с теми, кто оправдывал оккупацию.

Но, конечно, случались случайные встречи с бывшими знакомыми — и все сводилось к спорам: где лучше — в Украине или в России? Такие разговоры всегда были тяжелыми.

— Что было для вас самым невыносимым в Евпатории после аннексии?

Больше всего поражали эти «празднования аннексии» — так называемая «крымская весна». Радостные лица, гимны, российские флаги на каждом столбе.

Это вызывало отвращение. Ты просто идешь по улице — а вокруг символика, которая должна была всем внушать мысль: «вот теперь здесь Россия».

— Чувствовали изменения в уровне жизни?

Да. Прежде всего исчезли привычные украинские товары, любимые продукты — их заменили российские аналоги. Цены выросли, особенно на еду и развлечения.

Коммунальные платежи мы не платили — были там недолго. Но общее впечатление: все подорожало.

О каких-то интересных событиях речь даже не шла. Остались только пророссийские концерты, которые мы игнорировали. Поэтому просто проводили время с семьей.

— А на море после аннексии еще ходили?

Да, конечно. Мы ездили в Молочное — это всего три километра от моря, там жила бабушка. Там были дикие пляжи без толпы, и мы отдыхали там в семейном кругу — отдельно от всех.

Ранее мы писали, что теннисистка из Крыма рассказала о хамском поведении россиян в Москве.