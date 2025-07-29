«Здесь есть люди, которые мечтают о России». Крымская спортсменка рассказала, чем Латвия отличается от Украины
Сестры Марина и Надежда Колб (Фото: instagram.com/kolbmaryna)
Украинская теннисистка Марина Колб рассказала о впечатлениях от жизни в Латвии во время полномасштабного вторжения России в Украину.
В марте 2014 года сестры Марина и Надежда Колб переехали из аннексированного Крыма во Львов. Однако во время пандемии коронавируса девушки временно вернулись в Евпаторию. После начала большой войны семья покинула полуостров, выехав через территорию России, и поселилась в Риге.
В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко теннисистка рассказала, чем Латвия отличается от Украины, и поделилась моментами, когда почувствовала искреннюю поддержку со стороны местных жителей.
— Как для вас началась новая жизнь в Риге? Чем она отличается от жизни во Львове или Крыму?
Когда мы только приехали в Ригу, не знали, с чего начать. Новая страна, другой язык, непривычная жизнь — это всегда вызов. Было сложно адаптироваться, но сейчас Рига стала для нас вторым домом.
Очень помогло то, что Латвия активно поддерживает Украину. Повсюду — украинские флаги, помощь, искреннее и доброжелательное отношение. Да, иногда случаются неприятные ситуации с русскоязычными, которые до сих пор мечтают о России. Но их — меньшинство.
Интересно, что с точки зрения цифровых услуг в Украине все гораздо удобнее: банкинг, государственные сервисы — все работает значительно лучше, чем в Европе. В Латвии мы особенно почувствовали, насколько Украина является действительно диджитализированной страной.
— Был ли момент, когда вы особенно почувствовали поддержку в Риге?
Да, это было буквально с первых минут. Мы приехали — и первое, что увидели, был большой украинский флаг на вокзале. Флаги развевались везде: на школах, административных зданиях, в окнах домов. Это очень грело душу.
На годовщины начала полномасштабного вторжения здесь организовывают митинги, парады, собирается много людей — и в такие моменты ты действительно чувствуешь: ты не один.
