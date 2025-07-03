«В РФ мы разговаривали на украинском». Теннисистка из Крыма рассказала о хамском поведении россиян в Москве

Марина Колб, которая с 2018 года стримит игры на Twitch , вспомнила поездки на теннисные турниры в Россию до 2014 года.

После аннексии Крыма теннисистка вместе с сестрой Надеждой переехала во Львов, однако во время пандемии коронавируса девушки вернулись на полуостров. Когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, семья Колб выехала в Латвию через территорию РФ.

До оккупации Донбасса и аннексии Крыма сестры Колб участвовали в соревнованиях в Москве. В разговоре с журналистом NV Марина вспомнила неприятную атмосферу на турнирах в России, хамское поведение местных жителей и их реакцию на украинский язык.

«Да, мы ездили на турниры и в Москву. Всегда было какое-то внутреннее ощущение дискомфорта — это точно. Нельзя сказать, что к нам открыто относились плохо, но общая атмосфера была неприятная. Эти все московские акценты, поведение — кричат, матерятся. Мы там чувствовали себя не слишком комфортно. Ездили туда только потому, что это было близко и дешевле с точки зрения поездок.

И даже когда разговаривали на украинском, на тебя смотрели странно — и не только в России, кстати. Даже в Украине в некоторых регионах украинский язык не воспринимался серьезно", — сказала Колб.

Ранее мы писали, что в школе крымской спортсменки учителя агитировали детей за Януковича.