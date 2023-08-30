Украинка, представляющая Бельгию, отказалась пожать руку лучшей белорусской теннисистке — видео

30 августа, 10:17
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Марина Заневская (Фото:ВТУ)

Марина Заневская (Фото:ВТУ)

Бельгийская теннисистка Марина Заневская проигнорировала Арину Соболенко на старте US Open.

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Украинка уступила сопернице 3:6, 3:6. После матча Соболенко, которая является второй ракеткой мира, ждала Марину у сетки, однако Заневская показала белоруске, что не собирается жать ей руку.

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Отметим, что с 2016 года украинка выступает в составе Бельгии.

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Ранее Марина Заневская объявила, что закончит профессиональную карьеру из-за хронической травмы спины.

Также сообщалось, что украинка Марта Костюк попросила россиянку выиграть теннисный турнир.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Теннис US Open

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