Украинка, представляющая Бельгию, отказалась пожать руку лучшей белорусской теннисистке — видео 30 августа, 10:17 Марина Заневская (Фото:ВТУ)

Бельгийская теннисистка Марина Заневская проигнорировала Арину Соболенко на старте US Open.

Украинка уступила сопернице 3:6, 3:6. После матча Соболенко, которая является второй ракеткой мира, ждала Марину у сетки, однако Заневская показала белоруске, что не собирается жать ей руку.

Видео дня

Отметим, что с 2016 года украинка выступает в составе Бельгии.

Ранее Марина Заневская объявила, что закончит профессиональную карьеру из-за хронической травмы спины.

Также сообщалось, что украинка Марта Костюк попросила россиянку выиграть теннисный турнир.