«Это будто плюнуть в лицо семье». Украинка, представляющая Бельгию, рассказала, почему не пожала руку белорусской теннисистке — видео 31 августа, 14:20 Марина Заневская (Фото:ВТУ)

Бельгийская теннисистка Марина Заневская прокомментировала эпизод, в котором проигнорировала белоруску Арину Соболенко на US Open.

После матча, который закончился поражением Марины — 3:6, 3:6, Соболенко подошла к сетке, однако украинка показала, что не собирается жать ей руку.

Позже Заневская, которая с 2016 году представляет Бельгию, заявила, что рукопожатие с представителями России и Беларуси можно сравнить с плевком в лицо своей семье.

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«Знаю, что выступаю за Бельгию, но вся моя семья в Украине. Я уважаю Соболенко как теннисистку. Она большая чемпионка и много работает.

То, что она делает в теннисе, удивительно, но я приняла личное решение не пожимать руку человеку, который не может выступить вперед из-за войны. Я не осуждаю ее. Она защищает свою семью, а я защищаю свою.

Члены моей семьи находятся на фронте. Пожать ей руку — это все равно, что плюнуть им в лицо.

Это был не лучший способ покинуть корт, потому что люди освистывали меня, но я было к этому готова. Я покидаю мир тенниса с высоко поднятой головой и ощущением, что сделала что-то ради доброго дела", — сказала Заневская, передает NST.

Ранее Марина Заневская объявила, что завершит профессиональную карьеру из-за хронической травмы спины.

Также сообщалось, что украинка Марта Костюк попросила россиянку выиграть теннисный турнир.