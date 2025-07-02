«Высадили из поезда в два часа ночи». Украинских теннисисток не впустили в Беларусь на турнир

Спортсменка из Крыма Марина Колб рассказала, как в 14 лет ее не впустили на территорию Беларуси из-за отсутствия необходимых документов.

Марина, как и ее сестра Надежда, начала заниматься теннисом в родной Евпатории. Со временем девушки начали играть в паре на турнирах, а иногда получали «на орехи» от родителей из-за ссор.

Однажды сестры отправились на международный турнир в Минск. Однако перед самой белорусской таможней Марину высадили из поезда посреди ночи — в два часа — из-за отсутствия необходимых документов для пересечения границы.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко теннисистка вспомнила, как они с Надеждой возвращались домой и кто помог им сориентироваться в этой непростой ситуации.

Сестры Надежда и Марина Колб / Фото: https://www.instagram.com/nadiiakolb

«Как-то мы ехали в Минск, в Беларусь, на турнир. И в дороге произошла очень интересная история. Мне тогда было 14 [2011 год — прим.] Я ехала с Надей, но еще не имела загранпаспорта — только свидетельство о рождении. И почему-то родители не проверили, достаточно ли этого документа для пересечения границы.

В результате нас посреди ночи, где-то в два часа, высадили с поезда на границе. Просто на маленькой станции, где даже вокзал ночью не работал. Мне — 14, Наде — 18, связи почти не было, нормальных телефонов — тоже.

Хорошо, что одна из проводниц нам помогла. Мы как-то добрались до большего города, а потом уже вернулись домой. Но тот момент был очень стрессовым и хорошо запечатлелся в памяти", — рассказала Марина.

Напомним, в 2018 году Марина Колб приостановила теннисную карьеру и стала стримером. Во время пандемии коронавируса она вернулась из Львова в Евпаторию, однако после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году переехала с семьей в Литву и продолжила выступления на кортах.

