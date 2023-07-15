Первый «Шлем» в карьере. Обидчица Свитолиной выиграла Уимблдон — видео 15 июля, 17:43 Маркета Вондроушова (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)

Представительница Чехии Маркета Вондроушова (№ 42 WTA) переиграла Онс Жабер (№ 6 WTA) из Туниса в финале женского Уимблдона-2023.

В первом сете теннисистки допустили много ошибок, отдавая свои подачи друг другу. В этой борьбе сет забрала Маркета — 6:4.

Старт второго сета был за туниской, которая сумела взять чужую подачу. Вондроушова не сдалась и вернулась в игру, оформив брейк. А затем Маркета еще раз взяла подачу соперницы, что позволило выиграть второй сет — 6:4 и стать чемпионкой Уимблдона.

Видео дня

Уимблдон

Финал

Маркета Вондроушова (Чехия) — Онс Жабер (Тунис) — 6:4, 6:4

Marketa's magical moment 🏆



Marketa Vondrousova becomes the third Czech woman to win the ladies' singles title, defeating Ons Jabeur 6-4, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/AAHThI1ZYn — Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2023

Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время Маркета допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-поинтов из семи.

На счету Онс один эйс и четыре использованных брейк-поинта из десяти.

Отметим, что Жабер в прошлом году доходила до финала Уимблдона, в котором проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана. А вот для Маркеты Вондроушовой — это первая победа на турнирах «Большого шлема».

Напомним, что в полуфинале Вондроушова переиграла украинку Элину Свитолину. Наша спортсменка за турнир сумела заработать солидную сумму призовых.