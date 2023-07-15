Первый «Шлем» в карьере. Обидчица Свитолиной выиграла Уимблдон — видео

15 июля, 17:43
Поделиться:
Маркета Вондроушова (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)

Маркета Вондроушова (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)

Представительница Чехии Маркета Вондроушова (№ 42 WTA) переиграла Онс Жабер (№ 6 WTA) из Туниса в финале женского Уимблдона-2023.

В первом сете теннисистки допустили много ошибок, отдавая свои подачи друг другу. В этой борьбе сет забрала Маркета — 6:4.

Читайте также:
Первая победа в истории. Украинская теннисистка стала чемпионкой Уимблдона — видео

Старт второго сета был за туниской, которая сумела взять чужую подачу. Вондроушова не сдалась и вернулась в игру, оформив брейк. А затем Маркета еще раз взяла подачу соперницы, что позволило выиграть второй сет — 6:4 и стать чемпионкой Уимблдона.

Видео дня

Уимблдон
Финал

Маркета Вондроушова (Чехия) — Онс Жабер (Тунис) — 6:4, 6:4

Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время Маркета допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-поинтов из семи.

На счету Онс один эйс и четыре использованных брейк-поинта из десяти.

Читайте также:
«Невероятно, что они были со мной». Свитолина не сдержала слез после вопроса об Украине — видео

Отметим, что Жабер в прошлом году доходила до финала Уимблдона, в котором проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана. А вот для Маркеты Вондроушовой — это первая победа на турнирах «Большого шлема».

Напомним, что в полуфинале Вондроушова переиграла украинку Элину Свитолину. Наша спортсменка за турнир сумела заработать солидную сумму призовых.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Теннис Уимблдон

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X