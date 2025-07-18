«Я сильно заболела». Костюк рассказала о своей проблеме во время Уимблдона

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась подробностями своего состояния после выступления на Уимблдоне, где она вылетела в первом круге одиночного разряда.

Теннисистка рассказала, что выступала на турнире больной, сообщает Sport.ua.

«После Лондона мне было труднее восстанавливаться, чем обычно. Я сильно заболела во время Уимблдона. Но уже вернулась в ритм: начала тренировки, постепенно слежу за нагрузкой, восстанавливаю форму», — сказала Костюк.

Украинка уже готовится к турнирам в Северной Америке.

«Что касается выхода на пик формы — это сложный и комплексный процесс. Работаю над всем понемногу: физикой, ментальной стабильностью, восстановлением. Главное — держать баланс и шаг за шагом двигаться вперед. Верю, что это даст результат», — добавила Марта.

