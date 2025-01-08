Костюк покинула турнир в Пекине после поражения седьмой ракетке мира

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступление на престижном турнире WTA 1000 в Пекине, уступив седьмой ракетке мира — американке Джессике Пегуле.

В первой партии соперницы активно обменивались брейками, но после счета 3:3 Пегула захватила инициативу и довела сет до победы — 6:3. Во втором сете борьба была равной и дошла до тайбрейка, где Костюк была сильнее — 7:6. В решающей партии американка полностью доминировала и оформила победу — 6:1.

Костюк начала выступление в Пекине со второго круга, поскольку имела статус сеяной. Ранее на турнире Марта победила немку Эллу Зайдель (6:1, 6:1) и белорусскую теннисистку Александру Саснович (6:4, 6:2).

Пегула в следующем раунде встретится с американкой Эммой Наварро, которая сенсационно выбила из турнира Игу Свьонтек.

Марта Костюк (Украина) — Джессика Пегула (США) 1:2 (3:6, 5:7, 1:6)

Ранее сообщалось, что Свитолина установила исторический рекорд для украинского тенниса.