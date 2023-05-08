«Все дороги ведут в Рим». Новая первая ракетка Украины устроила яркую фотосессию возле исторических памятников Италии 8 мая, 11:24 Марта Костюк стартует на турнире в Риме по основной сетке (Фото:Марта Костюк via Instagram)

Марта Костюк, которая впервые в карьере стала первой ракеткой Украины, прогулялась по Риму, где начался большой теннисный турнир.

Костюк опубликовала фотографии в своем аккаунте в Instagram, где она позирует на площади Святого Петра и возле Колизея.

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" Все дороги ведут в Рим", - подписала фото теннисистка.

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В 1/32 финала турнира в Риме Костюк сыграет с победительницей пары Камилла Розателло (Италия) – Клер Лю (США).

Ранее сообщалось, что Костюк расплакалась во время гимна Украины перед матчем за сборную.