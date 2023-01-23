Украинская теннисистка впервые в карьере вышла в четвертьфинал парного разряда Australian Open
Костюк уже прекратила борьбу в одиночном разряде турнира (Фото:REUTERS/Sandra Sanders)
Украинская теннисистка Марта Костюк впервые в своей карьере пробилась в четвертьфинал парного разряда Открытого чемпионата Австралии.
В дуэте с румынкой Еленой-Габриэлой Рузе она обыграла в 1/8 финала чешскую пару Мириам Колодзиевой и Маркеты Вондроушовой — 6:3, 6:4.
В четвертьфинале первенства украино-румынский дуэт сыграет против австрало-бельгийской пары Сторм Хантер и Элизе Мертенс.
До сих пор Костюк выходила в четвертьфинал парного разряда на турнирах Большого шлема только во Франции на Ролан Гаррос.
В одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии представители украинского тенниса уже прекратили борьбу.
Последними из них закончили выступления Ангелина Калинина, Екатерина Байндль и Марта Костюк.