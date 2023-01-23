Украинская теннисистка впервые в карьере вышла в четвертьфинал парного разряда Australian Open

23 января, 14:20
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Костюк уже прекратила борьбу в одиночном разряде турнира (Фото:REUTERS/Sandra Sanders)

Костюк уже прекратила борьбу в одиночном разряде турнира (Фото:REUTERS/Sandra Sanders)

Украинская теннисистка Марта Костюк впервые в своей карьере пробилась в четвертьфинал парного разряда Открытого чемпионата Австралии.

В дуэте с румынкой Еленой-Габриэлой Рузе она обыграла в 1/8 финала чешскую пару Мириам Колодзиевой и Маркеты Вондроушовой — 6:3, 6:4.

В четвертьфинале первенства украино-румынский дуэт сыграет против австрало-бельгийской пары Сторм Хантер и Элизе Мертенс.

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До сих пор Костюк выходила в четвертьфинал парного разряда на турнирах Большого шлема только во Франции на Ролан Гаррос.

В одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии представители украинского тенниса уже прекратили борьбу.

Последними из них закончили выступления Ангелина Калинина, Екатерина Байндль и Марта Костюк.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Теннис Australian Open Марта Костюк

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