«Это время я не зря прожила». Марта Костюк объяснила причину кризиса в своей карьере

В первом круге Костюк сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой. И будет пытаться прервать свою «черную» серию — шесть поражений подряд.

В интервью NV Костюк рассказала, что сейчас происходит с ее карьерой.

«В таких моментах, в которых я нахожусь сейчас, я часто спрашиваю себя, разговариваю с моим кругом, и я понимаю, что самое важное для меня это то, в каком направлении я двигаюсь. То есть не какие у меня на сегодняшний день есть победы, а в целом, куда я хочу двигаться, куда мой вектор направлен. Я понимаю, что, несмотря на этот сложный период, который был, мое движение идет в правильную сторону. Люди почти ничего не знают о моей жизни.

В прошлом году, после Штутгарта (Марта дошла до финала Porsche Tennis Grand Prix — ред.) у меня было полное выгорание. Я просто выгорела после Штутгарта.

Там был просто невероятный турнир для меня. Он был как и хороший, так и плохой во многих аспектах. И после него я не могла, мне кажется, месяца три восстановиться эмоционально. Я вообще не хотела играть в теннис, я не хотела ни на какие турниры ехать, не хотела тренироваться. Мне ничего не хотелось, у меня не было вообще никакой жажды побед, никакой мотивации не было. Я просто ездила на турниры, потому что мне нужно было.

Марта Костюк / Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Я не могу просто в какой-то момент принять решение, что я не хочу играть, и я не играю. У меня есть обязанности перед спонсорами, перед другими людьми. И в тот период, когда мне было плохо, я могу сказать, что качество тренировок, которое я имела, было очень низкое. Я понимаю, что большее время, которое я проводила на корте, я просто потеряла. И сейчас у меня такой большой спад результатов. Я знаю, что качество тренировок, качество работы, которую сделала я и моя команда, оно в сотни раз лучше, чем в прошлом году. И я понимаю, что рано или поздно это все равно даст результат. Возможно не в этом году, возможно не на следующем турнире. Но я знаю, что это время я не зря прожила. И для меня это, в моей перспективе теннисистки, это самое важное.

Теннис это такой вид спорта, если ты выигрываешь больше матчей, чем ты проигрываешь, то считается, что у тебя классная карьера. Ты не очень мега успешный, но у тебя классная карьера. Многим непонятно когда ты можешь весь год не иметь ни одного титула, но иметь лучший сезон в своей карьере. Или не иметь ни одного титула, но закончить в топ-10 мира. Иногда это непонятно нам самим. И проходит такой сезон, как у меня был в том году, я его закончила в топ-20, у меня ни одного титула не было, но это был самый успешный год в моей карьере. И ты так садишься в конце года и говоришь себе: ну классный же был год, много улучшений, опыт. А с другой стороны, говоришь, я же реально ни одного титула не имею в этом году. И это такая дилемма", — призналась Костюк.

