«Так дела не будет». Костюк рассказала, как кардинально изменила свой подход к теннису

14 октября, 21:58
Марта Костюк (Фото: instagram.com/martakostyuk)

Украинская теннисистка Марта Костюк призналась, что с годами сумела найти правильный баланс в своей теннисной карьере.

Раньше 23-летняя теннисистка часто «выгорала» после изнурительного сезона, но сейчас у нее другое отношение к спортивным выступлениям.

«Если честно, за всю свою карьеру такой свежей в конце сезона я еще не чувствовала себя. Я всегда работала до изнеможения. А сейчас поняла, что так дела не будет. У нас карьера довольно короткая, поэтому нужно проживать ее с кайфом, получать удовольствие, а не мучиться и ждать, когда все закончится.

Мне нравится, как я сейчас играю, какое у меня настроение и как я получаю удовольствие от своей работы", — сказала Костюк в интервью Vogue Ukraine.

Костюк сейчас занимает 28-е место в мировом рейтинге WTA. Прошлый сезон Марта завершила на 18-й позиции.

Лучшим результатом Костюк на турнирах Большого шлема в 2025 году стал выход в 1/8 финала US Open.

Ранее украинка рассказала о своей главной неудаче в 2025 году.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Теннис Марта Костюк

