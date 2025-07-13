Марта Костюк взяла с собой собаку (Фото: Марта Костюк/Instagram)

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась серией фото и видео с отдыха в Черногории.

Теннисистка опубликовала в Instagram снимки с прогулки на яхте, где она позирует в купальнике, нежится на солнце, купается в море и лакомится устрицами.

Интересно, что Марта взяла в путешествие свою собаку, которая вместе с теннисисткой вышла в открытое море.

«Один из тех золотых дней перед возобновлением сезона», — написала Костюк.

Ранее Костюк вылетела с Уимблдона, не сумев преодолеть первый круг.