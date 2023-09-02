Опозорила россиянку. Марта Костюк не пожала руку представительнице страны-агрессора, но мило поздоровалась с ее партнершей — видео

2 сентября, 09:06
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Марта Костюк (Фото:Instagram)

Марта Костюк (Фото:Instagram)

Украинская теннисистка Марта Костюк и румынка Елена-Габриэла Русе обыграли дуэт Ирины Хромачевой и Дарьи Сэвилл (6:2, 6:2) на Открытом чемпионате США.

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После матча парного разряда Костюк у сетки пожала руку Дарье Сэвилл, которая с 2014 года не выступает под флагом России и представляет Австралию, и откровенно проигнорировала Хромачеву, которая является представительницей страны-агрессора.

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Также недавно украинка Марина Заневская проигнорировала Арину Соболенко, которая после матча US Open ждала ее у сетки, чтобы пожать руку.

Ранее сообщалось, что Марта Костюк попросила россиянку выиграть US Open.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Теннис Марта Костюк

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