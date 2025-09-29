Костюк выбила белоруску и вышла в четвертый круг престижного турнира в Китае — видео

29 сентября, 09:17
Марта Костюк продолжает участие на турнире в Пекине (Фото: REUTERS/Tingshu Wang)

Украинская теннисистка Марта Костюк (№ 28 WTA) продолжает свое участие на турнире WTA 1000 в Пекине.

В третьем круге соревнования Костюк играла против нейтральной теннисистки с белорусским паспортом Александры Саснович (№ 130 WTA).

В первом сете украинка идеально отыграла на своих подачах и однажды сделала брейк на подаче соперницы, что позволило выиграть партию — 6:4.

https://twitter.com/WTA/status/1972537836495602021

Второй сет завершилась разгромной победой Костюк — 6:2.

https://twitter.com/WTA/status/1972549332365660243

Пекин, Китай
Третий круг


Марта Костюк (Украина) — Александра Саснович 6:4, 6:2

В следующем раунде Костюк сыграет против победительницы пары Эмма Радукану — Джессика Пегула.

Ранее мы писали, что Украина впервые в истории вошла в топ-5 рейтинга сборных в женском теннисе.

