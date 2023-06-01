«Никогда не буду жать им руки». Украинская теннисистка отреагировала на свист в свою сторону после матча против белорусской спортсменки
Марта Костюк (Фото:WTA через Twitter)
Вторая ракетка Украины Марта Костюк, проигравшая в первом круге Ролан Гаррос, рассказала, что чувствовала после того, как ее освистали болельщики.
Об этом теннисистка рассказала в комментарии Сніданок з 1+1. По ее словам, она понятия не имела, что это так разлетится в спортивном мире.
«Я не ожидала этого, но не знала, что это даст такую большую огласку в мире. Проходят часы после матча и я вижу, как много новостей начинает появляться. Я не чувствовала, что так будет. Действительно, освистывали меня. Не все. Потому что меня весь матч на самом деле поддерживали больше, чем ее».
Марта добавила, что она не будет жать руку российским и белорусским спортсменам и после окончания войны.
«Просто потом какие-то люди решили себе, что почему-то я должна изменить свою позицию, и война почему-то вдруг закончилась. Хотя я уверена, что после того, как закончится война, я буду продолжать это делать.
И когда я потом выходила с корта, меня тоже немного освистали. Я могу сказать, что процентов 30−40 освистывали, 60−70 — аплодировали.
Думаю, уже был бы край, если бы Соболенко сказала, что я заслуживаю такого. Край человеческой бесчеловечности. Случалось много разных событий за последние 15 месяцев в нашем Туре, но такого события я совсем не ожидала, поэтому я думаю, что она также не ожидала. Это на самом деле было неприятно", — сказала Костюк.
Отметим, что бывший украинский теннисист Сергей Стаховский вступился за Марту Костюк.
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина назвала свист в сторону украинки грязным шумом.