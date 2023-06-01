«Никогда не буду жать им руки». Украинская теннисистка отреагировала на свист в свою сторону после матча против белорусской спортсменки 1 июня, 18:47 Марта Костюк (Фото:WTA через Twitter)

Вторая ракетка Украины Марта Костюк, проигравшая в первом круге Ролан Гаррос, рассказала, что чувствовала после того, как ее освистали болельщики.

Об этом теннисистка рассказала в комментарии Сніданок з 1+1. По ее словам, она понятия не имела, что это так разлетится в спортивном мире.

«Я не ожидала этого, но не знала, что это даст такую большую огласку в мире. Проходят часы после матча и я вижу, как много новостей начинает появляться. Я не чувствовала, что так будет. Действительно, освистывали меня. Не все. Потому что меня весь матч на самом деле поддерживали больше, чем ее».

Видео дня

Марта добавила, что она не будет жать руку российским и белорусским спортсменам и после окончания войны.

«Просто потом какие-то люди решили себе, что почему-то я должна изменить свою позицию, и война почему-то вдруг закончилась. Хотя я уверена, что после того, как закончится война, я буду продолжать это делать.

И когда я потом выходила с корта, меня тоже немного освистали. Я могу сказать, что процентов 30−40 освистывали, 60−70 — аплодировали.

Думаю, уже был бы край, если бы Соболенко сказала, что я заслуживаю такого. Край человеческой бесчеловечности. Случалось много разных событий за последние 15 месяцев в нашем Туре, но такого события я совсем не ожидала, поэтому я думаю, что она также не ожидала. Это на самом деле было неприятно", — сказала Костюк.

Отметим, что бывший украинский теннисист Сергей Стаховский вступился за Марту Костюк.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина назвала свист в сторону украинки грязным шумом.