Украинская теннисистка Костюк в напряженном матче одержала победу на старте большого турнира в США

17 августа, 10:48
Марта Костюк в следующем круге сыграет с американкой Джессикой Пегулой (Фото:WTA via Twitter)

Марта Костюк в следующем круге сыграет с американкой Джессикой Пегулой (Фото:WTA via Twitter)

Украинская теннисистка Марта Костюк в трех сетах победила итальянку Камилу Джорджи в первом раунде турнира WTA 1000 в Цинциннати (США).

Поединок развивался по драматическому сценарию. Украинка выиграла первый сет и была близка к победе во втором, однако при счете 5:2 в свою пользу проиграла четыре подряд гейма и игра перешла в третью партию.

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В третьем сете было не менее жарко — итальянка уверенно повела 3:0 и, казалось, доведет дело до победы, однако теперь уже Костюк сумела переломить ход матча и выиграла пять розыгрышей подряд, в итоге дожав соперницу — 6:4.

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В 1/16 финала Костюк сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

Призовой фонд турнира — $2,527,250.

Марта Костюк (Украина) — Камила Джорджи (Италия) 2:1 (6:4, 5:7, 6:4)

Также на турнире выступала украинка Ангелина Калинина, однако она проиграла в первом раунде бельгийке Элизе Мертенс.

Ранее сообщалось, что украинские теннисисты Марта Костюк, Леся Цуренко и Александр Долгополов сделали подарок для одесских морпехов.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   США Теннис Марта Костюк

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