Костюк обыграла чемпионку Уимблдона, прервав самую длинную серию поражений в своей карьере

Украинская теннисистка Марта Костюк преодолела первый круг турнира WTA 1000 в Монреале.

В матче 1/32 финала Костюк встретилась с чешкой Маркетой Вондроушовой, чемпионкой Уимблдона 2023 года.

Марта проиграла первый сет со счетом 2:6, но во второй партии заиграла увереннее и сравняла счет в матче — 6:3. В решающем сете украинка полностью контролировала игру — 6:2.

Таким образом, Костюк прервала серию из шести поражений подряд — самую длинную в своей карьере.

В следующем круге Костюк сыграет с бывшей россиянкой Дарьей Касаткиной, которая теперь выступает за Австралию.

Марта Костюк (Украина) — Маркета Вондроушова (Чехия) 2:1 (2:6, 6:3, 6:2)

Ранее первый круг турнира в Монреале преодолела Даяна Ястремская, которая совершила камбэк в матче с Камилой Осорио Серрано.