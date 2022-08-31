Три украинских теннисистки пробились во второй круг US Open 31 августа, 09:50 Марта Костюк во втором круге сыграет с Викторией Азаренко из Беларуси (Фото:WTA via Twitter)

Марта Костюк стала третьей украинской теннисисткой, вышедшей во второй раунд Открытого чемпионата США (US Open).

В первом круге Костюк победила представительницу Египта Маяр Шериф.

В первом сете была равная борьба и победительницу пришлось определять на тай-брейке, где сильнее оказалась украинка.

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Во второй партии Шериф также навязала Костюку борьбу, но украинка сделала на один брейк больше и выиграла 6:4.

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В следующем раунде Костюк сыграет с белорусской Викторией Азаренко.

Маяр Шериф (Египет) - Марта Костюк (Украина) 0:2 (6:7, 4:6)



Ранее украинская теннисистка Дарья Снигур, которая впервые в карьере пробилась в основную сетку Открытого чемпионата США (US Open), в первом раунде турнира сенсационно победила седьмой номер мирового рейтинга румынка Симону Халеп.

Также во второй круг турнира пробилась Ангелина Калинина, которая на старте турнира победила американку Бернарду Перу.

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