Украинская теннисистка Марта Костюк проводит отпуск на Мальдивах после завершения выступлений в нынешнем сезоне.

Вторая ракетка Украины поделилась яркими снимками с побережья Индийского океана.

Костюк опубликовала фото в купальнике, а также позитивное видео под песню Vance Joy — Riptide.

Фото: instagram.com/martakostyuk

Костюк сейчас занимает 28-е место в мировом рейтинге WTA. Прошлый сезон Марта завершила на 18-й позиции.

Лучшим результатом Костюк на турнирах Большого шлема в 2025 году стал выход в 1/8 финала US Open.

23-летняя теннисистка завершила сезон на турнире WTA 1000 в Ухане, где потерпела поражение в первом раунде от Каролины Муховой.

Ранее украинка рассказала о своей главной неудаче в 2025 году.