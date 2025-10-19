Костюк показала, как отдыхает на Мальдивах после долгого сезона — видео

19 октября, 12:32
Поделиться:
Марта Костюк (Фото: David Kirouac-Imagn Images)

Марта Костюк (Фото: David Kirouac-Imagn Images)

Украинская теннисистка Марта Костюк проводит отпуск на Мальдивах после завершения выступлений в нынешнем сезоне.

Читайте также:
«Так дела не будет». Костюк рассказала, как кардинально изменила свой подход к теннису

Вторая ракетка Украины поделилась яркими снимками с побережья Индийского океана.

Костюк опубликовала фото в купальнике, а также позитивное видео под песню Vance Joy — Riptide.

Реклама

instagram.com/martakostyuk
Фото: instagram.com/martakostyuk
instagram.com/martakostyuk
Фото: instagram.com/martakostyuk

Костюк сейчас занимает 28-е место в мировом рейтинге WTA. Прошлый сезон Марта завершила на 18-й позиции.

Лучшим результатом Костюк на турнирах Большого шлема в 2025 году стал выход в 1/8 финала US Open.

23-летняя теннисистка завершила сезон на турнире WTA 1000 в Ухане, где потерпела поражение в первом раунде от Каролины Муховой.

Ранее украинка рассказала о своей главной неудаче в 2025 году.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Теннис Марта Костюк

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies