Костюк показала, как отдыхает на Мальдивах после долгого сезона — видео
Марта Костюк (Фото: David Kirouac-Imagn Images)
Украинская теннисистка Марта Костюк проводит отпуск на Мальдивах после завершения выступлений в нынешнем сезоне.
Вторая ракетка Украины поделилась яркими снимками с побережья Индийского океана.
Костюк опубликовала фото в купальнике, а также позитивное видео под песню Vance Joy — Riptide.
Костюк сейчас занимает 28-е место в мировом рейтинге WTA. Прошлый сезон Марта завершила на 18-й позиции.
Лучшим результатом Костюк на турнирах Большого шлема в 2025 году стал выход в 1/8 финала US Open.
23-летняя теннисистка завершила сезон на турнире WTA 1000 в Ухане, где потерпела поражение в первом раунде от Каролины Муховой.
Ранее украинка рассказала о своей главной неудаче в 2025 году.