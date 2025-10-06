«Натыкаюсь на стену». Вторая ракетка Украины рассказала о своей главной неудаче в 2025 году

Читайте также: Костюк покинула турнир в Пекине после поражения седьмой ракетке мира

23-летняя спортсменка призналась, что недовольна своими результатами в матчах против лучших теннисисток мира.

«В этом году у меня было много изменений вне корта — в том, как я подхожу к делам и к жизни в целом, но я чувствовала, что постоянно натыкаюсь на стену. Я проиграла много матчей игрокам из топ-10, особенно на турнирах Большого шлема. Я проходила далеко на каждом из них, но не могла преодолеть последний барьер против этих топовых соперниц.

В большинстве случаев я была очень близка к победе, и поэтому сейчас, когда год подходит к концу, это немного разочаровывает. Конечно, я провела очень стабильный сезон, и это хороший знак, но в целом я чувствую, что мне не хватило последних двух шагов, чтобы побеждать таких игроков", — сказала Костюк в интервью Tennis365.

Марта добавила, что не считает 2025 год неудачным для себя, но понимает, что ей надо прогрессировать.

«Надо быть терпеливой и верить, что рано или поздно все повернется на твою сторону — и я думаю, что это произойдет. Поэтому в этом году было много позитива, хотя и были трудности с травмами, но я все равно находила способ играть. В целом год был неплохой, но как-то так получилось, что я оказалась там, где есть — и для меня этого мало, без сомнения», — отметила вторая ракетка Украины.

Костюк сейчас занимает 26-е место в мировом рейтинге WTA. Прошлый сезон Марта завершила на 18-й позиции.

Лучшим результатом Костюк на турнирах Большого шлема в 2025 году стал выход в 1/8 финала US Open.

Ранее сообщалось, что Ястремская не смогла доиграть матч в Китае из-за проблем со здоровьем.