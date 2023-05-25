В борьбе за титул: Вторая ракетка Украины провела тренировку с двукратным финалистом Ролан Гаррос — видео 25 мая, 16:16 Марта Костюк (Фото:WTA via Twitter)

Украинская теннисистка Марта Костюк выступит на Открытом чемпионате Франции.

В преддверии старта основной сетки турнира спортсменка продолжает готовиться, набирая форму.

Костюк в Париже (Франция) провела тренировку с двукратным финалистом турнира Домиником Тимом.

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Напомним, что украинка в четвертый раз подряд сыграет в основной сетке Ролан Гаррос, который пройдет с 28 мая по 11 июня.

Ранее сообщалось, что Свитолина вышла на россиянку в четвертьфинале турнира во Франции.

Отметим, Калинина обновила личный рекорд в мировом рейтинге после успешного выступления на теннисном турнире в Риме.