В борьбе за титул: Вторая ракетка Украины провела тренировку с двукратным финалистом Ролан Гаррос — видео
Марта Костюк (Фото:WTA via Twitter)
Украинская теннисистка Марта Костюк выступит на Открытом чемпионате Франции.
В преддверии старта основной сетки турнира спортсменка продолжает готовиться, набирая форму.
Костюк в Париже (Франция) провела тренировку с двукратным финалистом турнира Домиником Тимом.
Напомним, что украинка в четвертый раз подряд сыграет в основной сетке Ролан Гаррос, который пройдет с 28 мая по 11 июня.
Ранее сообщалось, что Свитолина вышла на россиянку в четвертьфинале турнира во Франции.
Отметим, Калинина обновила личный рекорд в мировом рейтинге после успешного выступления на теннисном турнире в Риме.