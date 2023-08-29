Украинская теннисистка попросила россиянку выиграть US Open

29 августа, 09:24
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Костюк и Рыбакина (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Костюк и Рыбакина (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Марта Костюк удивила своим заявлением после поединка с Еленой Рыбакиной.

В первом круге Открытого чемпионата США по теннису Марта Костюк с треском проиграла Елена Рыбакиной — 2:6, 1:6.

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После завершения встречи, Костюк во время рукопожатия у сетки обратилась к Рыбакиной с просьбой, «Выиграй US Open, пожалуйста», сообщает zakon.kz.

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Надо сказать, что Елена Рыбакина — россиянка, хотя и выступает под флагом Казахстана. Она родилась в Москве и лишь в 2018 году сменила гражданство. Хотя, как писали российские СМИ, после получения нового паспорта теннисистка продолжала жить в Москве.

Год назад Рыбакина выиграла Уимблдон и там на пресс-конференции ее спросили о войне в Украине.

«Вы осуждаете войну и действия Путина? Людям хотелось бы знать, какова ваша позиция», — такой вопрос задал журналист Елене.

«Простите, у меня не самый лучший английский. Я не поняла вопроса. Со своей стороны, я могу сказать только то, что представляю Казахстан. Я не выбирала, где мне родиться. Люди поверили в меня. Казахстан меня сильно поддерживает. Даже сегодня я слышала много поддержки. Я видела флаги. Так что я не знаю, как ответить на ваш вопрос», — ответила тогда Рыбакина.

Ранее мы писали, что Сергей Стаховский из зоны боевых действий поздравил украинцев с Днем независимости.

А Александр Долгополов жестко отреагировал на заявление Саркози о Крыме и компромиссе с Россией.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Теннис US Open Марта Костюк

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