Костюк второй раз подряд не смогла преодолеть первый круг теннисного турнира, проиграв девятой ракетке мира
Марта Костюк (Фото: instagram.com/martakostyuk)
Украинка Марта Костюк уступила американке Эмме Наварро в первом круге турнира WTA 500 в немецком Бад-Гомбурге.
В первом сете Наварро, занимающая девятое место в мировом рейтинге, сделала три брейка, что позволило ей легко закрыть сет — 6:2.
В начале второй партии американка продолжила доминировать и повела 3:0. После этого Марте удалось выиграть четыре гейма подряд, но Наварро вновь взяла инициативу в свои руки, выиграв сет — 7:5.
Позже свой матч на турнире сыграет украинка Элина Свитолина, соперницей которой в первом круге станет бельгийка Элизе Мертенс.
Марта Костюк (Украина) — Эмма Наварро (США) 0:2 (2:6, 5:7)
Интересно, что несколько дней назад, 16 июня, Костюк также проиграла Наварро в первом круге турнира в Берлине.