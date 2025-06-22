Костюк второй раз подряд не смогла преодолеть первый круг теннисного турнира, проиграв девятой ракетке мира

Украинка Марта Костюк уступила американке Эмме Наварро в первом круге турнира WTA 500 в немецком Бад-Гомбурге.

В первом сете Наварро, занимающая девятое место в мировом рейтинге, сделала три брейка, что позволило ей легко закрыть сет — 6:2.

В начале второй партии американка продолжила доминировать и повела 3:0. После этого Марте удалось выиграть четыре гейма подряд, но Наварро вновь взяла инициативу в свои руки, выиграв сет — 7:5.

Позже свой матч на турнире сыграет украинка Элина Свитолина, соперницей которой в первом круге станет бельгийка Элизе Мертенс.

Марта Костюк (Украина) — Эмма Наварро (США) 0:2 (2:6, 5:7)

Интересно, что несколько дней назад, 16 июня, Костюк также проиграла Наварро в первом круге турнира в Берлине.