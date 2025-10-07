Костюк проиграла на старте турнира в Ухане, уступив финалистке Ролан Гаррос-2023 — видео
Марта Костюк проиграла на старте турнира в Ухане (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)
Украинская теннисистка Марта Костюк (№ 26 WTA) завершила свое участие в одиночном разряде на турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).
В первом раунде соревнования Марта проиграла Каролине Муховой (№ 22 WTA) из Чехии.
Поединок закончился в трех сетах — 6:2, 2:6, 4:6.
Отметим, что это была вторая очная встреча теннисисток. В сентябре 2025 года Каролина победила Марту в 1/8 финала US Open.
Ухань, Китай. Первый круг
Марта Костюк (Украина) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:2, 2:6, 4:6
Напомним, что в 2023 году Мухова дошла до финала Ролан Гаррос, в котором уступила Иге Свентек в трех сетах.
Ранее Костюк рассказала о своей главной неудаче в 2025 году.