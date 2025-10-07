Костюк проиграла на старте турнира в Ухане, уступив финалистке Ролан Гаррос-2023 — видео

7 октября, 11:07
Поделиться:
Марта Костюк проиграла на старте турнира в Ухане (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Марта Костюк проиграла на старте турнира в Ухане (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Украинская теннисистка Марта Костюк (№ 26 WTA) завершила свое участие в одиночном разряде на турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).

Читайте также:
«Не могу дождаться»: Свитолина обратилась к Монфису, который объявил о завершении карьеры

В первом раунде соревнования Марта проиграла Каролине Муховой (№ 22 WTA) из Чехии.

Поединок закончился в трех сетах — 6:2, 2:6, 4:6.

Отметим, что это была вторая очная встреча теннисисток. В сентябре 2025 года Каролина победила Марту в 1/8 финала US Open.

Реклама

Ухань, Китай. Первый круг
Марта Костюк (Украина) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:2, 2:6, 4:6

Читайте также:
«Любовь, вдохновение и сила»: Монфис обратился к Свитолиной после анонса о завершении карьеры

Напомним, что в 2023 году Мухова дошла до финала Ролан Гаррос, в котором уступила Иге Свентек в трех сетах.

Ранее Костюк рассказала о своей главной неудаче в 2025 году.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Теннис Марта Костюк Ухань

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies