Костюк вылетела с Уимблдона, сенсационно проиграв 171-й ракетке мира — видео

1 июля, 15:23
Марта Костюк покинула турнир Уимблдон (Фото: REUTERS/Juan Medina)

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№ 26 WTA) завершила свое участие на Уимблдоне-2025 — турнире Большого шлема.

В первом круге соревнования украинка играла с представительницей Словении Вероникой Эрьявец (№ 171 WTA), которая вышла в основную сетку через квалификацию.

Костюк выиграла первый сет, однако затем уступила в двух следующих партиях, что привело к ее вылету из турнира.

Уимблдон.
Первый круг


Марта Костюк (Украина) — Вероника Эрьявец (Словения) 6:3, 3:6, 4:6

https://www.youtube.com/embed/pdvpvXEju3U?si=KWWlGvFquMkMb3mw

Матч продолжался 2 часа 7 минут. За это время украинка сделала четыре подачи навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала четыре брейк-поинта. На счету ее соперницы четыре ошибки и пять реализованных брейк-поинтов.

Для Костюк это было пятое подряд выступление в основе Уимблдона. В 2023 и 2024 годах она доходила до третьего раунда.

Отметим, что Марте не удалось прервать свою серию неудач, она проиграла пятый матч подряд.

Сегодня, 1 июля, также свои первые матчи на Уимблдоне проведут Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская.

Ранее сообщалось, что Свитолина разгромила лучшую теннисистку Венгрии на старте Уимблдона.

