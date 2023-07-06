«Не знаю, что было бы, если бы не дождь». Вторая ракетка Украины призналась, как погодные условия повлияли на ее сенсационную победу на Уимблдоне 6 июля, 08:37 Марта Костюк (Фото:WTA via Twitter)

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала свою победу над восьмой ракеткой мира Марией Саккари.

По словам Марты, когда представительница Греции вела в счете 5:0, то она растерялась и начала спешить.

«Когда был первый перерыв, при счете 5−0 и «ровно», я совсем не могла понять, что происходит. У меня все это в голове не укладывалось. Я очень спешила.

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Я хотела победить и, я думаю, я хотела сделать это не так, как было нужно. Вторая пауза помогла мне успокоиться еще больше. У меня появилось дополнительное время, чтобы собраться. Дальше я старалась просто играть каждый розыгрыш".

Однако теннисистка отметила, что паузы, которые возникали из-за погодных условий, очень помогли ей успокоится и переломить ход встречи.

«Честно скажу, я не знаю, как бы сложился этот матч, если бы этих перерывов из-за дождя не было. Я очень удачно воспользовалась этими паузами.

Вчера я бы не сказала, что был худший день из-за переноса матча. Но я почувствовала, что немного перегорела вчера. Это не какой-то обычный матч. Я почувствовала давление. И мне было нелегко стартовать", — сказала Костюк ВТУ.

Напомним, что первый сет в матче закончился разгромной победой Саккари — 6:0. Впрочем Марта Костюк собралась силами и сумела вырвать победу в следующих розыгрышах — 7:5, 6:2.

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