«Коко траву не очень любит». Костюк рассказала, почему ее не удивила сенсационная победа Ястремской на старте Уимблдона

3 июля, 16:58
Марта Костюк (Фото: instagram.com/martakostyuk)

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась впечатлениями от победы Даяны Ястремской над второй ракеткой мира Кори Гауфф в первом круге Уимблдона-2025.

По словам Костюк, победа Ястремской над именитой соперницей не стала для нее неожиданностью, поскольку Гауфф не очень хорошо играет на траве, а Даяна — наоборот, сообщает Чемпион.

«Даяна сейчас очень уверенно выглядит, она здорово настроена, а это важный аспект в её игре. Она хорошо на траве играет, любит на ней выступать. На самом деле я не очень удивлена ее победой. Когда я увидела сетку, подумала, что Даяне повезло, потому что Коко траву не очень любит. Даяна молодец, круто сыграла, надеюсь, что она пройдет дальше», — сказала Костюк.

Ранее сообщалось, что Марта Костюк не смогла пройти первый круг Уимблдона, потерпев пятое поражение подряд.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Марта Костюк Уимблдон Теннис Даяна Ястремская

