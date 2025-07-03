«Коко траву не очень любит». Костюк рассказала, почему ее не удивила сенсационная победа Ястремской на старте Уимблдона

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась впечатлениями от победы Даяны Ястремской над второй ракеткой мира Кори Гауфф в первом круге Уимблдона-2025.

По словам Костюк, победа Ястремской над именитой соперницей не стала для нее неожиданностью, поскольку Гауфф не очень хорошо играет на траве, а Даяна — наоборот, сообщает Чемпион.

Реклама

«Даяна сейчас очень уверенно выглядит, она здорово настроена, а это важный аспект в её игре. Она хорошо на траве играет, любит на ней выступать. На самом деле я не очень удивлена ее победой. Когда я увидела сетку, подумала, что Даяне повезло, потому что Коко траву не очень любит. Даяна молодец, круто сыграла, надеюсь, что она пройдет дальше», — сказала Костюк.

Ранее сообщалось, что Марта Костюк не смогла пройти первый круг Уимблдона, потерпев пятое поражение подряд.