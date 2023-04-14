Известная украинская теннисистка расплакалась во время гимна перед матчем за сборную — трогательное видео 14 апреля, 15:49 Костюк уступила Вондроушовой на старте турнира (Фото:Марта Костюк via Instagram)

Вторая ракетка Украины Марта Костюк не сдержала эмоций перед матчем за национальную команду на Кубке Билли Джин Кинг.

Об этом сообщает Ukrainian Tennis.

Перед поединком против чешки Маркеты Вондроушовой Костюк расплакалась во время исполнения гимна Украины.

Сам поединок завершился победой Вондроушовой (6:2, 6:1). В другом матче Барбора Крейчикова обыграла Катарину Завацкую (6:4, 6:3), сделав счет 2:0 в пользу Чехии.

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Ранее сообщалось, что Марта Костюк отказалась пожать руку российской сопернице Анастасии Потаповой на турнире в Майами.

