Известная украинская теннисистка расплакалась во время гимна перед матчем за сборную — трогательное видео

14 апреля, 15:49
Поделиться:
Костюк уступила Вондроушовой на старте турнира (Фото:Марта Костюк via Instagram)

Костюк уступила Вондроушовой на старте турнира (Фото:Марта Костюк via Instagram)

Вторая ракетка Украины Марта Костюк не сдержала эмоций перед матчем за национальную команду на Кубке Билли Джин Кинг.

Об этом сообщает Ukrainian Tennis.

Перед поединком против чешки Маркеты Вондроушовой Костюк расплакалась во время исполнения гимна Украины.

https://twitter.com/ukrtennis_eng/status/1646801231535386631

Сам поединок завершился победой Вондроушовой (6:2, 6:1). В другом матче Барбора Крейчикова обыграла Катарину Завацкую (6:4, 6:3), сделав счет 2:0 в пользу Чехии.

Видео дня

Читайте также:
«У нас тоже есть мечта». Зинченко расплакался на пресс-конференции, вспомнив разговор с украинскими детьми — видео

Ранее сообщалось, что Марта Костюк отказалась пожать руку российской сопернице Анастасии Потаповой на турнире в Майами.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис Гимн Украины Марта Костюк

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X