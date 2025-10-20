«Больше меня, выше и сильнее»: Костюк назвала лучшую теннисистку в мире

Украинская спортсменка рассказала, в чем уступает Иге Свентек из Польши и Арине Соболенко из Беларуси.

«Против Иги, когда я играла с ней, я совсем не была готова. Я играла с ней больше года назад, и она была очень сильна. С Ариной я знаю, что это всегда тяжелая битва. У меня есть свои навыки, но в конце концов все они значительно больше меня, значительно выше меня, значительно сильнее меня».

Реклама

Костюк ответила на вопрос, боится ли она таких спортсменок, как Свентек и Соболенко.

«У каждого из нас своя биологическая структура. У кого выше уровень тестостерона, у кого ниже. Это просто естественно и это, безусловно, помогает. Я чувствую себя меньше их. Я пытаюсь понять, как могу побеждать таких игроков с теми теннисными навыками, которые у меня есть, но мне приходится усерднее трудиться, чтобы выигрывать очки. Мне приходится бегать гораздо больше, чем им, чтобы получить очко».

Марта считает, что Соболенко является лучшей теннисисткой в мире на данный момент.

«Их уверенность просто другая. Я играла несколько напряженных матчей против Арины, и видно, как она играет на брейкпойнтах. Ей просто безразлично. У нее нет сомнений, что она их отыграет. Она подает сильную подачу и бьет форхенд. Без всякого сомнения. Она номер один в мире, сыграла много финалов и имеет эту уверенность. Это помогает ей не сомневаться. Для меня не так просто играть без сомнений», — приводит слова Костюк БТУ со ссылкой на Tennis 365.

Ранее Костюк показала, как отдыхает на Мальдивах после долгого сезона.