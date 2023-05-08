Костюк впервые в карьере стала первой ракеткой Украины

8 мая, 10:11
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Костюк занимает в рейтинге WTA 40-е место (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Костюк занимает в рейтинге WTA 40-е место (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Марта Костюк возглавила рейтинг лучших теннисисток Украины.

Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации. (WTA).

Костюк в обновленном рейтинге потеряла четыре позиции и занимает 40-ю позицию, но, несмотря на это, стала первой ракеткой Украины, поскольку Ангелина Калинина потеряла аж 13 ступенек и опустилась на 47-е место.

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Значительный скачок совершила Леся Цуренко, которая поднялась на девять позиций и занимает 68-е место.

Элина Свитолина поднялась на 540-е место.

Украинки в рейтинге WTA

WTA
Фото: WTA

Лидировать в рейтинге продолжает польская теннисистка Ига Свентек, второй идет белоруска Арина Соболенко, тройку лидеров замыкает американка Джессика Пегула.

Топ-10 рейтинга WTA

WTA
Фото: WTA

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Даяна Ястремская сделала стильную патриотическую прическу.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис WTA Леся Цуренко Марта Костюк Ангелина Калинина Даяна Ястремская Дарья Снигур

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