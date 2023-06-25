Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла престижный турнир в Бирмингеме
Крейчикова и Костюк (Фото:WTA)
Наша спортсменка стала победительницей парного турнира серии WTA 250 вместе с Барборой Крейчиковой из Чехии.
Интересно, что Костюк и Крейчикова впервые играли вместе и сразу же завоевали титул. Для Костюк — это второй парный трофей в карьере, у Крейчиковой — 17 титулов.
Путь к победе:
- R16: Оксана Калашникова/Ирина Шиманович (Грузия/Беларусь) — 6:7, 6:4, 10:6.
- QF: Фрея Кристи/Али Коллинс (Великобритания/Великобритания) — 6:3, 5:7, 10:5.
- SF: Магда Линетт/Бернарда Пера (Польша/США) — 6:3, 6:4.
- F: Сторм Хантер/Алиша Паркс (Австралия/США) — 6:2, 7:6.
Ранее Марту Костюк освистали в Париже за то, что она не пожала руку белорусской теннисистке.