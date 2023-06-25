Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла престижный турнир в Бирмингеме

25 июня, 21:51
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Крейчикова и Костюк (Фото:WTA)

Крейчикова и Костюк (Фото:WTA)

Наша спортсменка стала победительницей парного турнира серии WTA 250 вместе с Барборой Крейчиковой из Чехии.


Интересно, что Костюк и Крейчикова впервые играли вместе и сразу же завоевали титул. Для Костюк — это второй парный трофей в карьере, у Крейчиковой — 17 титулов.

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Путь к победе:

Видео дня

  • R16: Оксана Калашникова/Ирина Шиманович (Грузия/Беларусь) — 6:7, 6:4, 10:6.
  • QF: Фрея Кристи/Али Коллинс (Великобритания/Великобритания) — 6:3, 5:7, 10:5.
  • SF: Магда Линетт/Бернарда Пера (Польша/США) — 6:3, 6:4.
  • F: Сторм Хантер/Алиша Паркс (Австралия/США) — 6:2, 7:6.

Ранее Марту Костюк освистали в Париже за то, что она не пожала руку белорусской теннисистке.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Теннис Марта Костюк

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