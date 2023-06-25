Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла престижный турнир в Бирмингеме 25 июня, 21:51 Крейчикова и Костюк (Фото:WTA)

Наша спортсменка стала победительницей парного турнира серии WTA 250 вместе с Барборой Крейчиковой из Чехии.



Интересно, что Костюк и Крейчикова впервые играли вместе и сразу же завоевали титул. Для Костюк — это второй парный трофей в карьере, у Крейчиковой — 17 титулов.

Путь к победе:

Видео дня

R16: Оксана Калашникова/Ирина Шиманович ( Грузия/Беларусь) — 6:7, 6:4, 10:6.

QF: Фрея Кристи/Али Коллинс ( Великобритания/Великобритания) — 6:3, 5:7, 10:5.

SF: Магда Линетт/Бернарда Пера ( Польша/США) — 6:3, 6:4.

F: Сторм Хантер/Алиша Паркс ( Австралия/США) — 6:2, 7:6.

Rothesay Classic Dubs Champions! 👏 🏆@BKrejcikova and @marta_kostyuk defeat Parks and Hunter 6-2, 7-6(7) to take home the title at Birmingham! #RothesayClassic pic.twitter.com/q4uGEo57yo — wta (@WTA) June 25, 2023

Ранее Марту Костюк освистали в Париже за то, что она не пожала руку белорусской теннисистке.